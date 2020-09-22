Боррель: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает, но ситуация с САП может на это повлиять в будущем
Ситуация вокруг САП может иметь какое-то влияние не ранее следующего отчета о соблюдении требований для безвиза
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сегодня угроза для безвизового режима Украины с ЕС отсутствует, ведь Киев отвечает всем необходимым требованиям. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина".
"Это сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020. Согласно этому отчету было подтверждено, что Украина отвечает всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так есть, это было подтверждено", - сказал Боррель.
В то же время он отметил, что в отчете также обращали внимание на важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.
Напомним, ранее Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, однако для этого нужно выполнить одно условие.