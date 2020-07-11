Борис Филатов: Страна нуждается в представительстве территориальных громад в парламенте

Мэр Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Партия "Пропозиция" – новая программная политсила, которая стремительно набирает рейтинг по всей стране.



По словам одного из основателей партии, мэра Днепра Бориса Филатова, это связанно в первую очередь с тем, что люди столкнулись с массовым разочарованием в так называемых новых лицах и при этом не хотят голосовать за "старых" политиков.

Вместе с тем "Пропозиция" является прежде всего партией местного самоуправления. Ее задача – объединять людей по всей стране в борьбе за права громад, которые системно нарушаются центральной властью.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на "112 канале".

Он подчеркнул, что партия не создана для того, чтобы мэры переизбрались на местных выборах. Поскольку после эффективной борьбы с эпидемией коронавируса лидеры территориальных громад и без того имеют высокие рейтинги. Филатов убежден: представителям местного самоуправления нечего делить, а переговоры ведутся не только среди мэров.

"Мы поднялись выше наших амбиций и решили объединить усилия, чтобы отстаивать права местного самоуправления. "Пропозиция" означает, что мы – не власть и не оппозиция. Мы ходим каждый день ногами по земле и можем предложить свою повестку дня не только на местные выборы, но и на выборы всеукраинские. Мы очень близки к людям, они понимают, что мы предлагаем то, что можно потрогать руками. Страна нуждается в представительстве территориальных громад в парламенте", — заявил Борис Филатов.

При этом он подчеркнул, что при любом из сценариев мэры останутся локомотивами в своих территориальных громадах.