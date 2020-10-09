Борис Филатов побеждает на выборах мэра в Днепре уже в первом туре выборов, — опрос

Борис Филатов Фото из открытых источников

Действующий городской голова Борис Филатов выиграет выборы уже в первом туре. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного организацией Социс, сообщает "Наше місто".

Так, сейчас рейтинг Бориса Филатова на будущих выборах мэра составляет 54%.

Остальные кандидаты, согласно опросу, получили почти в 5 раз меньше голосов респондентов.

Исследование проводилось с 26 сентября до 2 октября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации — стандартизированное интервью face-to-face по месту постоянного проживания респондентов.

Исследование проводилось по всей территории Днепра, во всех восьми районах. Всего было опрошено 800 респондентов в возрасте старше 18 лет. Данные являются репрезентативными на уровне всего города по показателям пол и возраст (старше 18 лет), а также по признаку деления города на административно-территориальные районы.

Средняя продолжительность одного интервью составила – 16 минут. Ошибка выборки (доверительный интервал): +/- 3,5%.