Борис Филатов набирает более 50% голосов и побеждает на выборах мэра Днепра, - СМИ

Борис Филатов Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Борис Филатов набирает более 50% голосов и побеждает на выборах мэра Днепра. Такие предварительные итоги выборов городского главы Днепра, передает "Наше місто".

По данным издания, сейчас подсчитано около 40% бюллетеней. В результате действующий городской глава лидирует с серьезным отрывом, его уровень поддержки — более 50%

Такой результат обеспечивает Борису Филатову уверенную победу уже в 1-м туре выборов городского главы. Однако оперативный и точный подсчет голосов зависит от избирательных комиссий.

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Напомним, ранее мэр Днепра призвал руководство политических партий повлиять на своих представителей в избирательных комиссиях, чтобы гарантировать быстрое, адекватное и честное подведение итогов выборов.