Борис Филатов: Центральная власть должна выполнить требования предпринимателей, митингующих под Верховной Радой

Борис Филатов Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Партия "Пропозиция" поддерживает предпринимателей, пикетирующих под парламентом против отмены упрощенной системы налогообложения. Центральная власть должна выполнить требования общественных активистов.

Об этом заявил журналистам городской голова Днепра Борис Филатов, находясь с визитом в Ровно, передает пресс-служба политсилы.

"Днепр - один из тех городов, который решением городского совета обратился в Верховную Раду с требованием поддержки малого и среднего бизнеса", - говорит Борис Филатов.

Он рассказал, что регулярно общается с предпринимателями и прекрасно понимает ситуацию, в которой они оказались.

"Мы буквально вчера были на рынке в Бердичеве, и люди говорили нам, что будут ехать митинговать. Не понимаю, почему городские власти Бердичева раньше не начали поднимать этот вопрос и отложили в долгий ящик. В Днепре мы сразу же встали на защиту мелкого и среднего бизнеса", - отметил Борис Филатов.

К митингу под парламентом сегодня присоединился и депутат областного Житомирского областного совета, представитель "Пропозиции" в Бердичеве Сергей Орлюк.

Сергей Орлюк Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Защита предпринимателей - надежных инвесторов и работодателей для нас является принципиальной позицией. Большинство мощных корпораций зарегистрированы в крупных городах, куда и платят свои налоги. А мелкий бизнес платит на местах. Задача городских властей - бороться за каждое рабочее место", - говорит Сергей Орлюк.

Следствием тотальной фискализации без изменения системы администрирования будет увеличение тенизации экономики, убежден заместитель председателя Всеукраинской ассоциации общин, член Политсовета "Пропозиции" Иван Фурсенко.

Иван Фурсенко Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Мы выступаем за сохранение упрощенной системы налогообложения для микробизнеса, для людей, которые самостоятельно работают и не требуют денег у государства. Иначе, это приведет к сокращению официальной занятости населения и сокращению доходов местных бюджетов", - говорит Иван Фурсенко.

В то же время, по мнению Бориса Филатова, люди сейчас едут под стены парламента, потому что по-другому центральная власть просто отказывается их слушать.

"Партия власти, которая пришла под лозунгом новых лиц и того, что они напрямую общаются с народом, когда принимает решения, связанные с судьбами 10-тков тысяч людей и доходами их семей, должна как минимум советоваться, а не просто делать то, что им хочется", - говорит городской голова Днепра.

По его словам, так же как центральная власть не хочет слышать предпринимателей, она не прислушивается и к местному самоуправлению по всей стране.

"Так во всем. Они не говорят с людьми, не говорят с тем же местным самоуправлением. Они продавливают через монобольшинство какие-то решения управленческие, а потом оказывается, что 10 тысяч недовольных", - говорит Борис Филатов.

Напомним, ранее в движении SaveФОП заявляли, что будут делегировать своих активистов в списки партии "Пропозиция", поскольку эта политическая сила уже показала эффективность в развитии микропредпринимательства.