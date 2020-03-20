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Боррель: Соглашение об ассоциации Украины и ЕС - основной ориентир для реформ

Жозеп Боррель

 Фото из открытых источников

Боррель отметил, что в настоящее время реформа в сфере верховенства права в Украине является ключевой

Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что ориентиром для реформ и основным инструментом для сближения Украины с ЕС есть Соглашение об ассоциации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое ЕС заключает с другой страной. Это ориентир для украинских реформ и основной инструмент сближения Украины и ЕС, развития более глубоких политических связей, укрепления экономических отношений и привития уважения к общим ценностям. Мы тесно сотрудничаем над его реализацией", - отметил Боррель. 

По его словам, полномасштабные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и экономического давления. В то же время вице-президент Европейской комиссии подчеркнул, что в ЕС рассчитывают на продолжение сотрудничества с Украиной и на поддержку этих реформ. 

Кроме этого, Боррель подчеркнул, что в настоящее время реформа в сфере верховенства права является ключевым.

"Мы наблюдаем существенный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и регулярное пополнение послужного списка расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в частности относительно такого важного судебного преследования организаторов мошенничества в Приватбанке на сумму $5 млрд", - добавил Жозеп Борель. .

Напомним, недавно Европейский Союз пообещал выделить свыше 5 млн евро для поддержки мер по реагированию на конфликт на востоке Украины.

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