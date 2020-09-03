Борьба за правительство – это борьба двух олигархических кланов Коломойского и Ахметова, – Чижмарь

Юрий Чижмарь Скриншот видео

Кланы борются за перераспределение рынка, заявил политик

Борьба за Кабинет министров Украины свидетельствует о борьбе двух олигархических кланов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Об этом в эфире ток-шок "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва Юрий Чижмарь.

"То, что сейчас происходит, – это борьба двух олигархических кланов, которые сегодня, к сожалению, стоят вокруг президента. Это Ахметов, представитель которого сегодня возглавляет Кабинет министров, и Коломойский, который на сегодня практически рвет экономику Украины, разворовывая миллиарды денег, в том числе, в энергетике", – заявил Юрий Чижмарь.

Политик отметил, что сегодня вся энергетика работает на Коломойского: "Почему-то "Центрэнерго" отдает ему почти 4 млрд киловатт-часов на четвертый квартал с ценой, которая меньше себестоимости на 37 копеек".

Новости по теме: Медведчук: Правительство профнепригодно и не готово решать самые важные экономические и социальные вопросы

Гость студии резюмировал: "Надо понимать одно: на сегодня борьба за правительство – это борьба между Коломойским, который хочет иметь больше полномочий и иметь возможность компенсировать свои какие-то убытки... В основе стоит вопрос, что идет борьба двух кланов за перераспределение рынка. Понятно, что в основе этого перераспределения стоит правительство".

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

Читайте также: "Какой бюджет может представить это нездоровое правительство, программа которого так и не утверждена "зелеными"? - Рабинович".