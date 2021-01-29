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Борьба с непогодой в Украине: Зеленский поручил провести отдельную работу по модернизации старых электросетей

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Из-за повреждения электросетей без света остаются более 350 населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных регионах, которая возникла из-за ухудшения погодных условий и снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что главе государства доложили о работах по обеспечению проезда на автомагистралях. В частности, речь шла о Одесскую и Николаевскую область, где прирост снежного покрова составляет 20-60 см.

Как сообщили в пресс-службе, штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах следит за борьбой с непогодой и изменениями погодных условий.

Во время совещания также был обсужден вопрос повреждения электросетей, в результате которого двое с половиной суток было обесточено почти 900 населенных пунктов. Сейчас без света остаются более 350 населенных пунктов. В связи с этим идут активные работы по решению этих проблем до конца суток, а Зеленский поручил модернизировать старые электросети.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получения соответствующей техники, нужной для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовыми", – высказался президент.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 29 января из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 358 населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадали южные регионы.

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