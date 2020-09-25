Кузьмин: Зеленский своим указом разрешил войскам НАТО готовить войну с РФ на территории Украины

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский на весь год допустил иностранных военных на территорию Украины, подчеркнул парламентарий

Действующая украинская власть дает возможность иностранным мошенникам выкачивать из Украины ресурсы, а также обеспечивает западным военным возможность использовать украинскую территорию как плацдарм для войны с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

"На 2020 год президент Зеленский подписал указ, которым разрешил на территории Украины проведение военных учений стран НАТО на протяжении 366 календарных дней, то есть всего этого высокосного года. Другими словами, президент Зеленский своим указом допустил на территорию Украины иностранные войска, иностранные боевые самолеты, иностранные корабли, иностранных военных и разрешил им тут находиться все 366 дней. После этого ВРУ, я имею в виду эту "монобільшість", работающую в "турборежиме", с их союзниками из "ЕС" - БПП проголосовали закон, которым ратифицировали и придали указу Зеленского силу закона, разрешающего эти так называемые учения", – отметил парламентарий и добавил, что президент подписал закон и допустил на украинскую территорию 18 тысяч иностранных военных, которые могут участвовать в таких учениях. Ренат Кузьмин отметил, что полеты над Киевом – это и есть часть таких учений.

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Парламентарий риторически поинтересовался, как должно отреагировать общество на полеты американской боевой авиации над украинскими городами и что отрабатывали военные НАТО в небе над Украиной. Ренат Кузьмин говорит, что очевидным является то, что военные НАТО отрабатывали, как воевать с Россией, и предостерег, что это содержит опасность для Украины, поскольку воевать с РФ войска НАТО хотят на украинских территориях.

Напомним, 14 августа 3 стратегических бомбардировщика воздушных Сил США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ вошли в воздушное пространство Украины для патрулирования неба. Тогда в ВСУ сообщили, что такие мероприятия будут проводить регулярно.

Впоследствии стало известно, что Россия подняла свои истребители из-за патрулирования американских бомбардировщиков в небе над Украиной. Российские радары обнаружили суда над акваторией Черного моря.

Как сообщалось, 23 сентября стратегические бомбардировщики США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины.