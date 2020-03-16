Большинство депутатов монобольшенства до сих пор не осознают, что несут ответственность за все, что происходит в стране, – Кучеренко

Телеканал ZIK

Монобольшенство в своем турборежиме имела бы выбросить "пеньком под зад" наблюдательные советы

Большинство депутатов монобільшості не осознают до сих пор, что они полная власть в этой стране, что они полностью несут ответственность за всю ситуацию в стране.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK сказал народный депутат Украины (фракция "Батькивщины") Алексей Кучеренко.

Народный депутат считает, что монобольшенство, которое уже 7 месяцев при власти, в своем турборежиме имело бы выбросить "пеньком под зад" наблюдательные советы при госпредприятиях, ведь ничего не делая они получают космические зарплаты.

"Их где-то 60 штук. Они прекрасно приспособились, получают заоблачные зарплаты, ни за что не отвечают, это механизм коллективной безответственности", – сказал нардеп.

Также Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что министры профильных министерств, при которых действуют наблюдательные советы, не влияют на ситуацию. Более того, добавил нардеп, монобольшенствр в такой ситуации выбрало подход "как-то прорулить".

"Вот вам подход монобольшенства. И я вам реально говорю, что большинство депутатов монобольшенства не осознают до сих пор, что они полная власть в этой стране, что они полностью несут ответственность за всю ситуацию в стране", – сказал Кучеренко и добавил, что для многих нынешних депутатов работа в ВРУ это всего лишь "легкая прогулка".

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