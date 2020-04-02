Больше половины украинцев считают, что власть плохо преодолевает экономические трудности, связанные с коронавирусом, - КМИС

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Около 70% убеждены, что власть не делает доступными медицинские услуги в стране

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что 57% граждан Украины считают, что власть неуспешна в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса.

Такие результаты опубликованы на официальном сайте КМИСа.

Отмечается, что опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Так, результаты показали, что еще 48% украинцев придерживаются мнения, что власть неуспешна в противодействии эпидемии коронавируса, а 40% считают наоборот.

К тому же, 70% убеждены, что власть неуспешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан и только 17% респондентов думают иначе.

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Кроме этого, люди поставили Украину в тройку государств, которые хуже всего справляются с эпидемией коронавируса: на первом месте Италия - 47%, на втором Испания – 23% и на третьем Украина с 12%.

Как сообщалось ранее, глава государства Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.

Также опрос исследовательской компании Gradus показал, что в условиях жесткого карантина у 57 процентов жителей Украины закончатся деньги на жизнь через четыре недели или раньше.