Больше НАТО в Черном море: Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами Альянса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Также Украина будет двигаться к получению ПДЧ

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО будет больше вовлеченным в безопасность в регионе Черного моря и больше будет взаимодействовать по этому вопросу с Украиной и Грузией. Об этом министр рассказал по итогам заседания глав МИД НАТО, передает "Европейская правда".

"Будет больше вовлеченности НАТО в безопасность в регионе Черного моря. Будет больше взаимодействий НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности в Черноморском регионе", - рассказал министр в видеовключении на своей Facebook-странице.

Кулеба отметил, что кроме этого поднял два дополнительных вопроса - относительно членства Украины и усиления взаимодействий с Альянсом.

"Не мог не сказать о том, что мы будем и дальше двигаться к членству. ПДЧ на этом пути должен быть нам предоставлен так же, как и Грузии", - рассказал Кулеба.

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По его словам, ряд партнеров вспомнил на заседании о поддержке членства Украины в НАТО.

Примечательно, что в связи с форматом заседания в онлайн-режиме Кулебе, а также его грузинскому коллеге Давиду Залкалиани, который представлял Грузию на встрече, пришлось приехать на территорию стран-членов НАТО. Причина - потребность в доступе к защищенной линии связи альянса.

"Чтобы получить доступ к этой защищенной линии связи, мой грузинский коллега поехал в Польшу, а я поехал в Турцию. Так мы включились и приняли участие в обсуждении", - рассказал министр.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не нужно подносить к рангу культа ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана.