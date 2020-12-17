Боговин, незаконно провозгласил себя руководителем Запорожского облсовета, завтра назовет себя президентом, – Кальцев

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Виталий Боговин, незаконно провозгласив себя в своем же кабинете председателем Запорожского областного совета, завтра назовет себя президентом, послезавтра французским императором, а затем Папой Римским.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины, председатель Запорожской региональной организации ОПЗЖ Владимир Кальцев.

Отметим, что в Запорожье три депутата от "Слуги народа" приняли решение покинуть фракцию в областном совете. Свое решение, как пояснил один из депутатов Сергей Селевич, они приняли не под давлением, это лично воля каждого, ведь никто из них не хотел терпеть тот беспредел, который происходил в областном совете Запорожья.

В свою очередь Владимир Кальцев заявил, что его коллеги показали, что у запорожского человека, у запорожского казака есть позиция, а в Запорожском регионе есть люди чести, которые отвечают за свои слова.

"Я уверен, что это прокладывает путь к проведению очередного нормального заседание сессии, где в демократических условиях мы сможем избрать руководство областного совета и обеспечить жизнедеятельность нашего региона. Это на сегодняшний день одна из главных задач", – сказал Владимир Кальцев.

Он также отметил, что правоохранительные органы должны начать уголовное дело по принуждению депутатов облсовета голосовать под давлением за назначение Боговина главой Запорожского областного совета.

"Это предмет расследования правоохранительных органов. Мы должны для всей страны показать прецедент, что виновные должны быть, во-первых, наказаны. Нарушаются все статьи, людей насильно удерживают, их заставляли ставить галочки, никаких кабинок, никакого голосования, их подводили. Единственное, что автомата в руках не было, под камеру заставляли ставить. А те, кто отказывались, второй раз заводили, третий. Если честно, у меня такое впечатление, что мы не в 21 веке живем. А виноваты в этом только один человек и фракция, которая его поддержала", – добавил Кальцев и выразил благодарность своим коллегам, которые тоже выступили против произвола в Запорожье.

"Они проявили свою волю, очистили и дали возможность нашей земли, казацкой земле, быть демократической, на которой действительно придерживаются закона...Нельзя пропускать такой прецедент. Если так просто можно у себя в кабинете назвать себя председателем областного совета, то завтра он (Боговин, – Ред.) назовет себя президентом, послезавтра французским императором, а затем Папой Римским", – подытожил политик.

Новости по теме: Оппозиционная платформа- За жизнь заявляет в СБУ и ГБР о попытке незаконного захвата власти в Запорожском облсовете

Напомним, недавно в региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что в большинстве советов объединенных территориальных общин Запорожской области до конца недели пройдут внеочередные сессии, где будет дана оценка попыткам противозаконного захвата власти экс-губернатором Виталием Боговиным.