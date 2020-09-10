Богдан раскрыл, кто имеет наибольшее влияние на Зеленского

Президент Владимир Зеленский и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан Фото из открытых источников

Также, по словам экс-главы ОП, в свое время нардеп Тищенко рассматривался как кандидат на должность главы фракции "Слуга народа"

Наибольшее влияние на президента Украины Владимира Зеленского имеет нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалась в Офисе – и Владимир Александрович, в общем, с этим соглашался – возможность поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуга народа", которого я привел в нашу команду, на Тищенко. Я не шучу... Почему не осуществили это изменение, я не знаю", – сказал он.

По словам Богдана, Тищенко – "это не просто моральный авторитет, но и визионер". "Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил бывший глава ОП, добавив, что лишь "выражает свои мысли".

"На эфирах он постоянно появляется. Чиновников Офиса президента там нет. Я ходил всегда и своих заместителей заставлял. Но если ты не умеешь общаться, если тебе нечего сказать, то ты и работать не умеешь. Сейчас никто не ходит. А я считаю, что они должны ходить. В общем, Николай Тищенко на всех эфирах. Ну, я считаю, это определенный показатель", - сказал Богдан.

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Напомним, в июне этого года "Слуга народа" назначила народного депутата Украины Николая Тищенко председателем ячейки партии в Киеве. До этого Тищенко не раз попадал в громкие скандалы, в частности, из-за нарушения его рестораном "Велюр" карантинных ограничений.