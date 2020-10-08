Ближе к выборам будем наблюдать больше "серых" и "черных" технологий, – Решмедилова

Политолог Александра Решмедилова. Фото: Aleksandra Reshmedilova/Facebook

Поэтому сильным игрокам надо приготовиться к дополнительным волнам негатива и компроматов

Чем ближе к местным выборам, тем больше будем видеть "серых" и "черных" технологий, больше дискредитаций, будут пытаться сбивать сильных политических игроков.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова отметила, что выборы на региональном уровне – это попытка для некоторых политиков вернуться в "национальную лигу". Это касается, например, партии Смешко "Сила и честь", Радикальной партии Олега Ляшко. В то же время партия "Голос" сейчас демонстрирует низкие результаты и вообще выпадает из вероятной конфигурации нового парламента.

То есть, добавила эксперт, сегодня настроения избирателей меняются быстрее, чем органы власти, поэтому политическим игрокам не стоит расслабляться.

"Социология – чувствительный момент. Ее отслеживают и на Банковой, и оппоненты. Она такой тонус дает политическим игрокам не расслабляться, потому что мы смотрим сейчас еженедельные замеры и видим, что изменения происходят, какая – то информационная тема наоборот, снимает баллы, а какая-то – добавляет. И партийным игрокам, которые хотят надолго зайти в политику и не выпадать из нее, надо постоянно держать темп, как при марафоне", – отметила эксперт.

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Более того, подчеркнула Решмедилова, что ближе к выборам будет наблюдаться еще больше "серых" и "черных" технологий.

"Будет больше дискредитаций, будут пытаться сбивать сильных оппонентов. Особенно там, где не хотят допустить один тур выборов. Там будут пытаться растягивать гонки, или будут пытаться кого – то поставить во второй тур, где оппоненты идут с близким результатом", - прокомментировала Решмедилова.

Поэтому сильным игрокам, подытожила политолог, надо приготовиться к дополнительным волнам негатива и компроматов, что говорит о том, что у сильных игроков будут стараться отнять баллы.

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Напомним, в воскресенье, 25 октября украинцы будут выбирать местную власть – мэров городов, поселковых и сельских голов, депутатов местных советов, председателей районных, областных, районных в городах советов и территориальных общин.

Подробнее о полномочиях депутатов и мэров городов можно прочитать в нашем материале по этой ссылкой.