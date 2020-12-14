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Бизнесу и людям нужна реальная поддержка власти, а не ее пустые обещания, – Бойко

Народный депутат Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинскому бизнесу и населению нужна реальная поддержка власти, а не ее пустые обещания. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на заседании Согласительного совета ВР в понедельник, 14 декабря, передает пресс-служба ОПЗЖ. 

По его словам, в условиях эпидемии и кризиса власть не оказывает достаточной поддержки людям и предприятиям и недофинансирует медицину.

"Власть нарушила свои обещания о выплате доплат медикам, допустила нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с эпидемией. Бизнес и те, кто потеряли работу, вместо поддержки получили постоянные запреты", – сказал Юрий Бойко.

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Политик подчеркнул, что при введении жесткого карантина, который анонсирован правительством, нельзя бросать людей и предприятия наедине со своими проблемами. Поэтому ОПЗЖ настаивает на увеличении финансирования медицины, повышении социальных стандартов, моратории на повышение коммунальных тарифов и действенной помощи реальному сектору экономики и регионам.

"Мы требуем прекратить нецелевое использование бюджетных средств. Деньги должны направляться на борьбу с эпидемией, поддержку людей, предприятий и регионов. Медицина должна финансироваться своевременно и в полном объеме. Для выполнения всех этих задач ОПЗЖ внесла в парламент весь пакет необходимых законопроектов. Наша обязанность - защитить украинские семьи от обнищания", – подчеркнул нардеп.

Напомним, недавно Юрий Бойко сообщил, что в период эпидемии, на фоне очередного витка тарифов, снижение материального уровня жизни людей и нарастающей безработицы растут долги по зарплатам. 

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