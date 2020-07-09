Бить никого нельзя, – Геращенко рассказал о расследовании взрыва гранаты в Полтаве и избиении сотрудника партии Шария

Антон Геращенко Скриншот видео

Заместитель министра убежден, что прогресс в этих делах будет

На расследование дел по взрыву гранаты в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве и избиении сотрудника партии Шария в Харькове направили лучших сотрудников полиции. Не всегда такие дела можно раскрыть по горячим следам, но продвижение будет.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Политический эксперт Владимир Кацман поинтересовался у гостя ток-шоу, как протекает расследование резонансных дел, когда политические противоречия вылились в нарушения прав, в частности, речь идет об избиении сотрудника партии Шария и о взрыве гранаты, которую бросили в помещение ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, и других.

"Бить никого нельзя. Ни активистов, ни партии красных, ни синих, ни зеленых. По всем случаям, которые вы повторили, - и по броску гранаты в Полтаве, в офис "Оппозиционной платформы - За жизнь", и по избиению активиста одной из партий в городе Харьков - есть дела, их ведем и на них нацеливаются лучшие сотрудники полиции. Не всегда можно такие дела раскрыть по горячим следам. Но я думаю, что сдвижки и продвижения будут. Эти дела, действительно, вызваны политическим противостоянием между левыми, правыми силами или там центристами... Но я считаю, что бить никого нельзя", – подчеркнул Антон Геращенко.

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Напомним, в мае, радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

А 3 июля стало известно, что в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату.