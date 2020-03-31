Билецкий об открытии парламентом рынка земли: Слуги МВФ и западных кошельков. Теперь официально

Андрей Билецкий. Фото: Вячеслав Ратинский/УНИАН

Лидер политической партии “Национальный Корпус” Андрей Белецкий убежден, что принятие законопроекта, которым предусматривается открытие рынка земли, показал чьими интересами руководствуются народные депутаты Украины. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Верховная Рада проголосовала за распродажу земли. Коалиция “Слуг”, Порошенко и “Голоса”. Нарушив Закон и плюнув на позицию большинства украинцев. Просто президенту очень горел транш от МВФ.

Но общепринятый законопроект глобально отличается от первого чтения. Запрет на продажу иностранцам без референдума. Не продается государственная и коммунальная земля. По крайней мере 4 года не продается юр. лицам и более чем по 100 га в одни руки. Планировали распродавать от 10 до 500 тысяч гектаров и уменьшили до 100, что наоборот является слишком маленькой цифрой для успешного рынка. По мировой практике основа аграрного сектора – малые и средние фермерские хозяйства, которые обрабатывают 300-500 гектаров. Именно такими были предложения аграриев и Национального Корпуса. Но конструктив – это не о команде президента. Им горит транш. Проголосуйте хоть что-то.

То, что они приняли сегодня – преступление перед государством и доказательство внешнего управления страной. А измененный закон – заслуга улицы и общественного давления. Аграриев, ветеранов, патриотов, которые выходили против распродажи земли, за нормальные условия для рынка. От автопробегов под Радой до перекрытия трасс. Без этого “Слуги” протянули бы закон в начальном виде. И уже с завтрашнего дня мы бы имели земельный аукцион с подставными фирмами и сотнями тысяч гектаров в одних руках.

Президент Зеленский завтра проснется в объятиях транша. И окончательно потеряв доверие украинцев к себе и своей команды. Слуги МВФ и западных кошельков. Теперь официально.