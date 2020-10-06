Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Владимир Зеленский на саммите Украина - ЕС-6 октября 2020 года Офис президента

По словам президента, Украина выполняет все критерии необходимые для безвиза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовом режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает. Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС, передает РБК-Украина.

"Также партнеры из ЕС заверили, безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сегодня угроза для безвизового режима Украины с ЕС отсутствует, ведь Киев отвечает всем необходимым требованиям.