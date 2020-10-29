Безвизу с ЕС быть: Вицепремьер по евроинтеграции ответила на волнения, связанные с решением КСУ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина РБК-Украина

По словам Ольги Стефанишиной, курс Украины в ЕС и НАТО является неотвратимым

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения Конституционного суда не повлияют на безвиз с Евросоюзом. Об этом она сообщила в Фейсбук.

По словам чиновницы, украинцев не удастся лишить безвизового режима с ЕС. "Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!", – написала Стефанишин.

Отмечается, что решения КСУ доказывают необходимость завершения реформы судебной ветви власти. Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущение. "Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", – добавила вице-премьер.

В то же время Стефанишина отметила, что правительство принимает меры, которые сделают невозможным приостановление уже начатых реформ, в том числе те, которые касаются европейской и евроатлантической интеграции Украины. "Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", – резюмировала чиновница.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАЗК по проверке деклараций суд признал такими, что не отвечают Конституции Украины.

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Впоследствии посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов. По его словам, решение КСУ может стать основанием для временной приостановки безвиза.