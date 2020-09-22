Безвиз с Канадой и ситуация на Донбассе: Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото twitter.com/justintrudeau

Политики также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого политики обсудили ситуацию на востоке Украины и либерализацию визового режима. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили возможность координации мер, принимаемых обеими странами для преодоления последствий, вызванных коронавирусом.

"Мои слова искренней поддержки вашему правительству и всем канадцам в борьбе с коронавирусом. Глубоко сочувствую родным и близким умерших и желаю скорейшего выздоровления больным", – сказал Зеленский.

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Кроме этого, он подчеркнул заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины: "Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, путешествующих в Канаду".

Также президент Украины рассказал Джастину Трюдо о ситуации на Донбассе и последовательных шагах Украины по мирному урегулированию.

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"Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал украинский политик.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Республике Беларусь.

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Напомним, недавно стало известно, что Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19.