Безосновательно и эмоционально: МИД Украины отреагировал на ноту протеста от Беларуси

МИД Украины Фото из открытых источников

В украинском МИД вспомнили об отсутствии реакции белорусских властей на протесты во время Революции Достоинства

Украина приняла во внимание вручение послу в Беларуси ноты протеста из-за митингов в Киеве и считает такую реакцию официального Минска излишне эмоциональной и безосновательной. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что в дипведомстве отметили фундаментальное значение для Украины свободы слова и свободы собраний, поэтому ограничений протестов у посольства Беларуси не будет. "Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают должных мер, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность, как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД обратили внимание на соблюдение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий. "Ожидаем, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении украинско-белорусской границы", – добавили в дипведомстве.

В то же время в Министерстве заявили, что в период Революции Достоинства власти Беларуси не реагировали на провокации граждан, которые под стенами украинского посольства в Минске "демонстрировали свою крайне недружественную позицию" к Украине.

Ранее сообщалось, что послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту протеста. Причиной назвали серию "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.