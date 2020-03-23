Безопасность в стране сегодня зависит от жесткости Авакова, – Розенблат

Если мы пойдем в разгул беспорядка, мы его уже не остановим, потому что сильной власти в стране нет

Сегодня от работы министра внутренних дел Арсена Авакова, от его такого жесткого поведения, зависит безопасность всей страны.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Украины Борислав Розенблат.

"Сегодня я еще раз повторяю, что я не то что пою песни, дифирамбы Авакову, но сегодня от его работы, от его такого жесткого поведения, зависит безопасность всей страны. Если мы только пойдем в разгул беспорядка, мы его уже не остановим, потому что сильной власти в стране нет. Конечно, это ужасная трагедия нашего украинского народа", – сказал бывший народный депутат.

В то же время, добавил политик, многое зависит именно от власти на местах. Так, по словам Розенблата, местные власти на время карантина должна задействовать все свои ресурсы для того, чтобы следить за соблюдением гражданами порядка. По его словам, к патрулированию можно привлекать и военные бригады.

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"Мы должны внутри страны обеспечить безопасность людей. Вот Житомир – один из наиболее военизированных городов. Я думаю, что можно и военных привлекать", – отметил гость программы.

Кроме этого, Борислав Розенблат обратил внимание на то, что украинский бизнес сейчас мобилизовался и всячески помогает государству.

"Вот, например, мой сосед – владелец службы такси. Он заявил, что будет бесплатно возить военных, полицейских и медицинский персонал. Это тоже важный факт. Его никто не тянул, это была его личная инициатива. Я считаю, что это правильно. Бизнес повернулся к людям человеческим лицом", – сказал Борислав Розенблат.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Напомним, по состоянию на утро, 23 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три - летальных случая, 1 - выздоровел.

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о еще четырех случаях коронавирусной инфекции в Киеве.