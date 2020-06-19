Безобразие продолжается: Гладковский-Свинарчук до сих пор получает "агентские" со сделок в "Укроборонпроме", – Влащенко

Журналистка и телеведущая Наташа Влащенко ZIK

К примеру, агентские с продажи 10 тысяч винтовок составляют 250 тысяч долларов

Олег Гладковский (Свинарчук) и многие другие до сих пор получают "агентские" отчисления со сделок в "Укроборонпроме".

Об этом в программе "Инсайды недели с Влащенко" на телеканале ZIK заявила журналистка, телеведущая Наташа Влащенко.

"Вот, например, смотрите: известно ли вам, что тот же Гладковский (Свинарчук) и очень многие другие люди до сих пор получают так называемые агентские с каждой сделки. Чтобы вы поняли, что такое "агентские", какие это большие деньги, я вам приведу пример. Мне один из экспертов рассказывал, что, например, сделка по продаже 10 тысяч винтовок, агентские там 250 тысяч долларов, проценты. Можете себе представить, какие агентские по другим контрактам?" – сказала Наташа Влащенко.

Она продолжила: "И самое главное, вопрос-то вот в чем - почему приватные особы, почему частные лица, чиновники и другие лица получают проценты с государственных контрактов себе в карманы?"

Напомним, в государственном концерне "Укроборонпром" намерены создать минимум шесть отраслевых корпораций, а сам концерн ликвидировать.

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