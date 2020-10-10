Бездействие ТИК и "карантин в суде" в Одессе: "Наш край" сообщил, что партию пытаются не пустить на выборы

Одесский окружной суд, который должен был сегодня рассматривать заявление "Нашего края" о регистрации списка партии на выборах в горсовет, объявил карантин и закрылся для дезинфекции. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, сегодня Одесский окружной суд должен был рассмотреть заявление "Нашего края" о регистрации списка партии на выборах в Одесский городской совет. Зато суд ушел на карантин, а в помещении начали проводить дезинфекцию.

"Сегодня придумали этот цирк с "политическим карантином и дезинфекцией суда. Нас так боятся, что уже даже не стесняются идти на фальсификации в своих действиях! Наш иск лежит в канцелярии суда, обязаны были рассмотреть еще вчера, затягивают по надуманным и бредовыми причинами. Все делается для того, чтобы партия "Наш край", команда Евгения Червоненко, не была представлена в городском совете! Потому что за нами стоят обычные одесситы, а не те, кто уже все порешал с Трухановым", – заявил Евгений Червоненко, кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край".

Вчера и сегодня под зданием суда состоялись акции протеста: "судью, которая украла право выбора одесситов, за решетку".

Вместе с тем, народные депутаты Андрей Деркач и Антон Киссе подали заявление в Национальную полицию с требованием привлечь к ответственности за препятствование депутатской деятельности и злоупотребления служебным положением представителей Одесской городской территориальной избирательной комиссии и ее председателя – Нину Чернышенко.

"В Украине не имеет никакой ТИК, которая бы принимала такое количество решений, которые нарушают конституционные права граждан. Ни В одном городе Украины за 30 лет независимости Украины такого наглого попрания законодательства и нарушения прав граждан не происходило. Журналисты-расследователи и общественность объясняют такой правовой произвол и наглость, подконтрольностью отдельных представителей Одесской городской ТИК представителям криминалитета и коррупционерам у власти", – говорится в заявлении.

Также народные депутаты отметили, что журналисты и общественность рассматривают два противоправных сценария относительно нарушения конституционных прав граждан на волеизъявление в Одессе.

"Один – это затягивание рассмотрения заявления партии "Наш Край" с целью недопущения к пережеребкування и принятия решения о регистрации после напечатания бюллетеней, второй – создание условий для отмены выборов в городской совет в городе Одессе и перенос выборов на другую дату, что позволит коррупционерам при власти принять и освоить новый бюджет, пролонгируя произвол и коррупцию в городе Одесса", – отмечается в заявлении.

В связи с этим, народные депутаты видят в действиях должностных лиц Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 351 УК Украины, то есть препятствование деятельности народного депутата Украины и ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление служебным положением.