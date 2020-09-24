Без разницы, где будет видеоконференция: Кравчук высказался о переносе площадки для ТКГ

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что вопрос переноса переговорной площадки из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас он не видит необходимости в переносе, поскольку встречи проходят в режиме видеоконференции. Об этом он сказал в эфире "Украина 24", комментируя слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что переговоры ТКГ в Минске не имеют смысла и будут проходить в Вене.

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение и добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности в физических встречах.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавирус, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации отметил, что сейчас Украина не ставит на переговорах вопрос о переносе физических встреч ТКГ из Минска.

"Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться", - отметил он.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным изменение "минского формата" заседания Трехсторонней контактной группы на другой город, хотя такие предложения поступали от разных государств.

Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также считает, что Трехсторонняя контактная группа не должна менять площадку переговоров в Минске.