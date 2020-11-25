Бьет - значит не любит: Венедиктова призвала ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин
По словам генпрокурора, ускорить ратификацию этого документа призвали Украину и в ООН
Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
"Бьет - значит не любит! Насилию нет оправдания! Сегодня Международный день устранения насилия против женщин. Гендерно обусловленное насилие приобретает угрожающие масштабы. Катализатором этого явления, к сожалению, стала также и пандемия. Вследствие роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос и проблема насущно требует решения", - отметила она.
При этом генпрокурор привела печальную статистику: "В течение текущего года по статье домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2,7 тысяч правонарушений, в прошлом году – 1,5 тысячи. В 2020 году 1,7 тысячи производств направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году".
"Запугивание, угрозы, избиения, казалось бы, в самом безопасном месте – дома и от тех, кто должен был бы защищать – это то, на что нельзя закрывать глаза. Этому явлению нужно противодействовать системно", - подчеркнула Венедиктова.
Она напомнила, что основные положения Стамбульской конвенции в отношении криминализации деяний, связанных с домашним насилием уже имплементированы в украинское законодательство и прокуроры совместно со следователями активно привлекают к ответственности тех, кто поднимает руку на женщин и детей. В среднем одно уголовное производство такой категории расследуется в течение всего 30 дней и направляется в суд.
Однако Стамбульская конвенция предусматривает более глубокие изменения, в частности, соответствующее обучение судей, прокуроров, адвокатов, полицейских, которые работают с уязвимыми пострадавшими от домашнего насилия в отношении недопущения вторичной и повторной виктимизации, а также обучение стандартам эффективного расследования в таких категориях дел. Это позволит Украине перейти на качественно новый уровень противодействия издевательству над женщинами.
"Ускорить ратификацию Стамбульской конвенции призвала Украину и ООН. Нам нужна синергия на пути к созданию общества, свободного от насилия", - резюмировала генпрокурор.
Напомним, Организация Объединенных Наций призвала Верховную Раду Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции еще в мае текущего года.