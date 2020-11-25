Бьет - значит не любит: Венедиктова призвала ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин

По словам генпрокурора, ускорить ратификацию этого документа призвали Украину и в ООН

"Бьет - значит не любит! Насилию нет оправдания! Сегодня Международный день устранения насилия против женщин. Гендерно обусловленное насилие приобретает угрожающие масштабы. Катализатором этого явления, к сожалению, стала также и пандемия. Вследствие роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос и проблема насущно требует решения", - отметила она.

При этом генпрокурор привела печальную статистику: "В течение текущего года по статье домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2,7 тысяч правонарушений, в прошлом году – 1,5 тысячи. В 2020 году 1,7 тысячи производств направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году".

"Запугивание, угрозы, избиения, казалось бы, в самом безопасном месте – дома и от тех, кто должен был бы защищать – это то, на что нельзя закрывать глаза. Этому явлению нужно противодействовать системно", - подчеркнула Венедиктова.