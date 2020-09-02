Бесплатные экскурсии перед выборами: Как "Слуга народа" строит сетку в Днепре

Фото из открытых источников

Стремительные победы на президентских и парламентских выборах Зе-команды остались в прошлом. К местным выборам, которые пройдут 25 октября, президентская "Слуга народа" подходит со стабильно проседающим рейтингом и внутренними склоками, а на местах под зелеными знаменами выдвигаются ставленники олигархов. Последние не привыкли выбирать методы, чтобы протащить в местные советы своих людей.

Так, первым номером по спискам от "Слуги народа" в Днепропетровский областной совет идет одиозный ставленник олигарха Коломойского Святослав Олейник. А на пост мэра Днепра от "СН" баллотируется главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко. С учетом того, что Мечникова находится в областном подчинении, Олейник, как глава областного совета, имеет рычаги влияния на Рыженко.

Свои рейтинги сами члены Зе-команды в Днепре оценивают всего в 13%. Похоже, Олейник решил исправлять ситуацию.

В конце июня народный депутат от "Слуги народа", а тогда еще и один из претендентов на кандидаты в мэры от Зе-команды Кирилл Нестеренко объявляет об организации бесплатных экскурсий из Днепра в Харьков. Людей возят под предлогом того, чтобы те могли сравнить более благоустроенный Харьков с Днепром. Агитационная подоплека прихрамывает в том плане, что благоустройство Харькова отнюдь не заслуга Нестеренко или "Слуги народа", а местной городской власти, которая к Зе-команде не имеет никакого отношения. Но если присмотреться к ситуации, становится понятна реальная причина этой ярмарки невиданной щедрости от "Слуги народа".

Чтобы записаться на экскурсию, необходимо в онлайн-анкете указать свое имя, фамилию, отчество, а также серию и номер паспорта.

Фото из открытых источников

Последнее якобы необходимо для страховки. Но заявление помощницы Нестеренко Кристины Брижицкой о страховке выглядит неубедительно на фоне отзывов о поездке.

Фото из открытых источников

Стоит также обратить внимание на то, что при посадке на автобус не проверяют списки. Причем, случай не единичный. О подобном писали многие из тех, кто отправился на экскурсию Нестеренко.

Фото из открытых источников

Из этого исходит, что конечная цель была именно собрать вышеупомянутые данные, а не кого-то застраховать. Зачем же на самом деле "слугам народа" собирать личные данные днепрян и вообще организовывать благотворительные экскурсии в Харьков?

Координатор гражданской сети "ОПОРА", которая следит за прозрачностью избирательного процесса, Вадим Головченко предполагает, что это может быть преждевременная агитация одного из вероятных кандидатов на местных выборах, ведь Нестеренко рассматривался Зе-командой в таком ключе.

Стоит рассмотреть еще один вариант.

Одна из самых масштабных и грязных схем махинаций на выборах — так называемая "сетка". Суть ее в том, что самыми разными способами собираются данные лояльных к политической силе избирателей. В положительном отношении тех, кто съездил в Харьков, к Нестеренко сомневаться не приходится — достаточно прочитать восторженные комментарии Facebook-группе, где координируются экскурсии. Ведь люди, которых повезли на бесплатную экскурсию в Харьков на выходных, будут благодарны организаторам. Их уже можно рассматривать как потенциальных избирателей "слуг народа" в Днепре. Плюс, в группе периодически постят политическую агитацию Нестеренко. Например, оплаченную рекламу материала одной из городских газет, где транслируется спич народного депутата и рассказывается об экскурсиях в Харьков.

Фото из открытых источников

После сбора данных сетку начинают обрабатывать. Происходить это может по разному — от смс-рассылки в канун выборов до разноса агитации или продуктовых наборов. Да и сами экскурсии выглядят как непрямой подкуп. Ведь цена на похожие по содержанию поездки в Харьков у туроператоров колеблется в районе 450-470 гривен. А Нестеренко возит людей бесплатно, что перед выборами не очень-то тянет на благотворительность.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Также важно выделить момент с серией и номером паспорта. Ведь именно по паспортным данным избирателю выдают бюллетень для голосования на участке. С учетом того, что областную и городскую избирательные комиссии возглавили представители "Слуги народа", появляется вероятность фальсификаций при помощи использования этих данных.

Напомним, Кирилл Нестеренко с момента избрания в Раду находится в близких отношениях со Святославом Олейником, который баллотируется первым номером в облсовет от "Слуги народа". А подконтрольный Олейнику Рыженко претендует на пост мэра Днепра от той-таки Зе-команды. Проще говоря, выглядит все так, будто Нестеренко выстраивает сетку для того, чтобы обеспечить Олейнику и Рыженко голоса днепрян. До выборов осталось два месяца, а через экскурсии в Харьков уже прошло четыре тысячи человек. Об этом "слуга народа" хвастал в Telegram-канале.

То есть "слуги народа" уже могут обрабатывать перед выборами четыре тысячи человек, а это 0,5% всех избирателей в городе. Если экскурсии продлятся до выборов, эта цифра может вырасти, минимум, в два раза. А в условиях жесткой борьбы на местных выборах 1-2% могут сыграть ключевую роль для итогов гонки. Это, в свою очередь, может стать билетом Олейника в областной совет вопреки всем коррупционным скандалам и провалам за эту каденцию, а его патрону Коломойскому — сесть на потоки денег налогоплательщиков в Днепре и области.

Отметим, что в 2015 году партия "Відродження", под стягами которой Олейник шел в Днепропетровский областной совет, также отметилась массовой раздачей аптечек и бесплатного медобслуживания для пенсионеров. Тогда это делали менее скромно — ездили автобусы с символикой партии, а аптечки вместо гречки раздавали сами кандидаты. Такую раздачу фиксировали, например, в Днепродзержинске (ныне Каменское). Как и сейчас, у тех, кому раздавали аптечки и делали бесплатное медобследование, собирали анкетные данные. Похоже, что Олейник на этих выборах решил применить те же методы, сменив лишь форму.

Харьковские парки, безусловно, впечатляют, но и в Днепре есть Прибрежный сквер, Зеленый Гай и другие места — не менее красивые и благоустроенные. И чтобы их посетить, уж точно не нужно раздавать свои паспортные данные людям, которые используют их в непонятных целях.