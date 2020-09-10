Белорусских оппозиционерок Тихановскую, Колесникову и Цепкало номинировали на премию Сахарова

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова Радио Свобода

Их кандидатуры предложила политическая сила "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D)

Три оппозиционерки из Беларуси Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало были номинированы на премию Сахарова за свободу мысли. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы твердо убеждены в том, что удостоиться чести премии Сахарова в этом году имеют отважные женщины Беларуси, которые борются за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три женщины, которые возглавили кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в прошлом месяце в попытке свержения автократического диктатора Александра Лукашенко", – прокомментировала решение вице-президент третьей по величине политической силы в Европарламенте Кати Пири.

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Как отмечается, другие кандидатуры объявят представители Европейского парламента на этой или в начале следующей недели. Однако, как утверждают источники, все основные политические группы Брюсселя рассматривают возможность поддержать предложение S&D.

Известно, что крайний срок выдвижения кандидатур – 17 сентября, тогда три кандидата должны быть включены в короткий список 12 октября, а окончательное решение относительно нынешнего лауреата будет принято 22 октября.

Напомним, в 2018 году премия Сахарова была присуждена украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олег Сенцову, однако собственноручно получить возможность в Европейском парламенте он смог только прошлой осенью.