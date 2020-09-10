Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины

Инцидент произошел при возвращении дипломата из Украины

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим TUT.by

Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, когда тот возвращался из Киева в Минск. Об этом дипломат сообщил в интервью TUT.by.

По словам посла, пограничники осмотрели его личную машину при въезде на территорию Беларуси в нарушение норм международного права. "Нужно сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся досмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений", – отметил Кизим.

Посол заявил, что сотрудники пограничного пункта не давали никаких объяснений. "И как я понял, начальник пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси", – высказался дипломат.

Известно, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях подчеркивается, что личный багаж дипломатического работника освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Тогда сообщалось, что несмотря на это, официальные отношения между Украиной и Беларусью все равно поставлены на паузу.