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Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией

Фото из открытых источников

Также будет усилена безопасность проведения массовых мероприятий

После задержания под Минском бойцов ЧВК "Вагнер" Беларусь усилит оперативное прикрытие государственных границ с Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передаёт "БЕЛТА".

"И, в том числе границу с Российской Федерацией (будет усилен контроль - ред.) в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сказал Равков.

Кроме того он обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

"По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей (ЧВК "Вагнер" - ред.) четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - добавил Равков.

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Напомним, накануне в Белоруссии задержали 32 "боевиков иностранной военной компании".

Впоследствии стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Беларусии ночью под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера, еще один человек была обнаружен и задержан на юге страны. Их имена и другие данные также установлены.

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