Беларусь сейчас приближается к событиям в Украине в 2014-м году: Савченко заявила о возможном срыве Минских договоренностей

Надежда Савченко Скриншот видео

В Беларуси люди хотят смены власти, а Лукашенко от власти отходить не собирается

Ситуация в Беларуси сейчас приближается к той, которая была в Украине в 2014-м году, поэтому возникает вопрос, будут ли нужны кому-то Минские договоренности.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Комментируя отстранение Леонида Кучмы из состава Трехсторонней контактной группы, Савченко подчеркнула, что любой предыдущий президент Украины, кроме Ющенко, Януковича и Порошенко, подошел бы на эту должность.

"Эти три кандидатуры не подходят. Остаются две. Конечно, возраст, что у Леонида Кучмы, Леонида Кравчука, уже далеко не молодой. Эти два человека очень мудрые. Наша политика не вырастила более мудрых чем те, которые были в предыдущих периодах. У них есть большой опыт. Эти лица будут восприниматься достаточно серьезно как в РФ, так и на европейском уровне. Тем более, что вести политику в ТКГ – это не просто транслировать позицию Зеленского, это еще вести переговоры, быть дипломатом. Поэтому это все что Кучме, что Кравчуку под силу", – заявила политик.

Новости по теме: Путин - Зеленскому: Принятое Радой 15 июля постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективу мирного урегулирования на Донбассе

Однако, по словам Савченко, есть другая проблема, которая может поставить под сомнение существование самих Минских договоренностей.

"Нужны ли будут вообще Минские договоренности, если сейчас в Беларуси начнется революция. Мы видим, что в Беларуси начнутся восстания, люди хотят смены власти, а Лукашенко от власти отходить не собирается. И сегодня Беларусь официально заявила, что задержаны незаконные военные формирования Вагнера, которые проникли диверсионными группами для организации диверсий. Поэтому, если уж сама Беларусь об этом заявляет, то это означает, что она оказывается в такой ситуации, как Украина в 2014-м году. Поэтому вопрос: о каких Минских договоренностях будет идти речь, если в самом Минске будет неспокойно?" – подчеркнула Надежда Савченко.

Напомним, во вторник, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фактически это произошло сразу после достижения договоренности о полном прекращение огня на Донбассе.

Сейчас точно не понятно, какие именно причины подтолкнули Леонида Кучму к поспешному выходу из ТКГ.

Правда, известно, что о своих намерениях покинуть ТКГ Кучма сообщил президенту Владимиру Зеленскому еще в мае этого года. Глава государства рассказал, что Леонид Данилович предлагал передать все дела в отношении переговорного процесса вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первому заместителю председателя делегации в ТКГ – Алексею Резникову.