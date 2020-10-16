Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская Фото из открытых источников

К розыску присоединилось МВД России

Беларусь объявила лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Об этом сообщает Радые Свабода со ссылкой на МВД России.

Российское МВД подтвердило получение запроса на розыск Тихановской по статье 361 части 3 Уголовного кодекса Беларуси. В статье говорится о запрете призывов к свержению конституционного строя и действий, направленных в ущерб национальной безопасности.

В соответствии с соглашением о помощи между Беларусью и Россией, последняя присоединится к розыску Тихановской. Хотя никакого уголовного дела на лидера белорусской оппозиции в России не открыто.

Как сообщалось, 13 октября Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Она требовала сложения им президентских полномочий, прекращения насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных. Время на выполнение требований оппозиционерка дала до 25 октября.

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Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Однако люди с ними не согласны.