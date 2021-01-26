Байден впервые в роли президента поговорил с Путиным
Телефонный разговор состоялся 26 января
Президент США Джо Байден впервые после возглавления Белого дома провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила администрация президента РФ.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - заявили в Кремле.
В Кремле пока не предоставили никаких подробностей разговора двух лидеров. Американская сторона еще официально не подтвердила проведение такого телефонного разговора.
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