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Байден впервые в роли президента поговорил с Путиным

Путин и Байден Фото из открытых источников

Телефонный разговор состоялся 26 января

Президент США Джо Байден впервые после возглавления Белого дома провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила администрация президента РФ.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - заявили в Кремле.

В Кремле пока не предоставили никаких подробностей разговора двух лидеров. Американская сторона еще официально не подтвердила проведение такого телефонного разговора.

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Ранее Российская Федерация поддержала инициативу президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продлить на 5 лет действие ядерного договора, который ограничивает количество ядерного оружия. 

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