Байден считает "Северный поток-2" плохим для Европы и изучит санкции

Джо Байден REUTERS

Белый дом также намерен продолжать обсуждение этого проекта с европейскими партнерами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает газопровод "Северный поток-2" плохим соглашением для Европы. Он намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа против него. Об этом заявила прессекретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Президент по - прежнему считает "Северный поток-2" плохим соглашением для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения по газопроводу, и мы будем проводить обзор этих мер", - заявила она.

По ее словам, Белый дом также намерен продолжать обсуждение этого проекта с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США.