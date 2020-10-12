Байден против Трампа: Зеленский ответил, хочет ли победы демократа
Президент убежден, что США поддержат Украину независимо от результатов выборов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах - Джо Байден или Дональд Трамп, Украина надеется на поддержку США. Об этом глава государства рассказал в интервью для британской программы BBC HARDtalk.
Как отмечается, у Зеленского попросили ответить на вопрос о давлении со стороны президента Трампа, который достаточно негативно относился к Украине в определенных аспектах.
На это президент Украины отметил, что происходили встречи и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, поэтому это свидетельствует о двухпалатной поддержке. Зеленский подчеркнул, что США - это отдельная страна, а сам он не играет в "мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в его стране".
"На отказ военной поддержки или поддержки стратегического партнера, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играюсь и никогда не буду играть - они отдельная страна. А что касается комментариев господина Трампа, он такой человек. Мы слышим много его комментариев по разным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину", - рассказал президент Украины.
Кроме этого, он отметил, что о поддержке Украины также говорил Байден и другие американские политики.
"Так же я слышал такое от господина Байдена - я с ним не общался лично никогда - но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и много политиков Америки говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление - Соединенные Штаты нас поддерживают", - подытожил украинский президент.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возвращении Украине ее территорий, в частности Крыма.