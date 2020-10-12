Байден против Трампа: Зеленский ответил, хочет ли победы демократа

Владимир Зеленский Офис президента

Президент убежден, что США поддержат Украину независимо от результатов выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах - Джо Байден или Дональд Трамп, Украина надеется на поддержку США. Об этом глава государства рассказал в интервью для британской программы BBC HARDtalk.

Как отмечается, у Зеленского попросили ответить на вопрос о давлении со стороны президента Трампа, который достаточно негативно относился к Украине в определенных аспектах.

На это президент Украины отметил, что происходили встречи и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, поэтому это свидетельствует о двухпалатной поддержке. Зеленский подчеркнул, что США - это отдельная страна, а сам он не играет в "мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в его стране".

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"На отказ военной поддержки или поддержки стратегического партнера, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играюсь и никогда не буду играть - они отдельная страна. А что касается комментариев господина Трампа, он такой человек. Мы слышим много его комментариев по разным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину", - рассказал президент Украины.

Кроме этого, он отметил, что о поддержке Украины также говорил Байден и другие американские политики.

"Так же я слышал такое от господина Байдена - я с ним не общался лично никогда - но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и много политиков Америки говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление - Соединенные Штаты нас поддерживают", - подытожил украинский президент.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возвращении Украине ее территорий, в частности Крыма.