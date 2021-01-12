Байден и Нуланд будут достаточно осторожными в отношении Украины, – Мошенец

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец Фото из открытых источников

Народный депутат спрогнозировала, как могут измениться отношения США и Украины после избрания нового президента США

Новоизбранный президент США Джо Байден и другие чиновники будут достаточно осторожными в отношении Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

Народный депутат прокомментировала, как могут измениться отношения США и Украины после избрания нового президента Соединенных Штатов Америки.

"Мне кажется, что это определенные такие заоблачные, возможно, наши какие-то мечты о том, что демократы будут нас так же поддерживать, как это было несколько лет назад. Потому что то количество проблем, которое поступило к Байдену от Украины, я думаю, что здесь мы будем лидерами, это точно. Я думаю, что и господин Байден, и госпожа Нуланд будут достаточно осторожными в отношениях к Украине", – отметила Елена Мошенец.

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Гостья ток-шоу, комментируя вероятность присутствия украинских политиков на церемонии инаугурации новоизбранного президента США, отметила, что приглашения получат только конгрессмены, которые будут иметь еще по одному дополнительному приглашению.

"А вторая часть, которая всегда была на инаугурации, куда как раз эти билеты выкупаются и выкупаются, в том числе через посреднические организации, ее в этом году не будет. Поэтому мне довольно странно читать, когда кто-то куда-то что-то купил за какие-то большие деньги для того, чтобы там побыть и в той среде сфотографироваться. Возможно, это специально эти некоторые политики разгоняют. Потому что позиция Байдена, она же была на предвыборной кампании, что в рамках COVID, в рамках пандемии – никаких собраний", – сказала Елена Мошенец.

Напомним, недавно Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Как сообщали, на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, традиционное двухчасовое шествие представителя государства к Белому дому заменят на виртуальный парад в связи с коронавирусными ограничениями.

Добавим, американский президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Колумбия из-за инаугурации Джо Байдена.