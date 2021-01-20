Байден еще раз подтвердил, что США будут действовать силой, – эксперт проанализировал речь новоизбранного президента Америки

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

В Украине США видят раба

Новоизбранный президент США Джо Байден только после нескольких часов на посту заявил, что США будут доминирующей силой в мире и будут действовать с позиции силы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

Юрий Дудкин отметил, что не стоит так сильно радоваться тому, что президентом Америки стал Джо Байден, ведь США не изменились, а так и остались для Украины "сущим злом".

"Поэтому называя сегодня США другом, то я бы не стал обольщаться, потому что США видят у нас, как и во всех колониальных странах, раба. Должна быть страна-раб, а не страна-друг", – сказал Дудкин.

Кроме этого эксперт обратил внимание на то, что в своей речи Джо Байден, только вступив в должность, заявил, что США будут действовать с позиции силы.

"Сегодня он заявил: "Мы возобновим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того, чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера". То есть Соединенные Штаты Америки, в частности, президент, вступив буквально несколько часов назад на должность, подчеркнул, что США будут доминирующей силой в мире, что они будут действовать, как и всегда действовали с позиции силы, чего не смог в некоторой мере добиться Дональд Трамп, потому что он за время своего президентства не решил ни одного военного конфликта. До него это делали почти все", – прокомментировал Дудкин.

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Напомним, сегодня Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки.

Следует заметить, что уже бывший президент страны Дональд Трамп мероприятие демонстративно не посетил. Это впервые за 152 года, когда глава Белого дома пропустил инаугурацию своего преемника.

Так, утром 20 января Трамп вылетел из Белого дома во Флориду, где расположено его поместье Мар-а-Ла.

Напомним, ранее экспрезидент США Дональд Трамп покинул прощальное письмо своему преемнику Джозефу Байдену.