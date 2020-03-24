"Батькивщина" приостанавливает оппозиционность к действующей власти, - Тимошенко

Юлия Тимошенко из открытых источников

Нардеп выразила поддержку правительству и президенту

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда прекращает оппозиционность по отношению к действующей власти в связи с пандемией COVID-19. Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова".

Юлия Тимошенко, обращаясь к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля и сообщила, что ее команда понимает, с какими вызовами сталкивается власть из-за коронавируса COVID-19 и поэтому выражает поддержку правительству и президенту.

"Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояние. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам, и правительству, и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой тяжелый этап нашей жизни", - отметила парламентарий.

В свою очередь, Шмыгаль поблагодарил Тимошенко за "конструктивную позицию".

Напомним, по состоянию на утро, 24 марта, в Украине зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Как сегодня стало известно, Верховная Рада Украины предоставит 25 своих автомобилей для помощи в проезде врачей на работу на время карантина.