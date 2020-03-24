"Батькивщина" предлагает свою стратегию борьбы с коронавирусом

Юлия Тимошенко из открытых источников

По мнению Юлии Тимошенко, нужно начать переговоры об отсрочке погашения внешних долгов Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 и экономической ситуации, в которой сегодня оказалась Украина, нужны четкие и понятные решения, в частности, начало переговоров относительно отсрочки погашения внешних долгов Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Необходимо позаботиться о больничные выплаты тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защиты тех, кто работает и ездит на работу, здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику", - отметила Тимошенко.

По мнению нардепа, первоочередной задачей властей является начало переговоров относительно отсрочки погашения внешних долгов.

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"У нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о "каникулах" для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно", - отметила Юлия Тимошенко.

По словам парламентария, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

"Нам нужно полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не означает, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшем чиновничьем состава страны", - добавила политик.

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Тимошенко убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской бирже поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По ее словам, весомый шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

"Сегодня из экономики все деньги перетянули по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо сделать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности относительно разумного карантина, со всеми необходимыми мерами предосторожности", - подчеркнула нардеп.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны, поэтому необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

Напомним, накануне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда временно прекращает оппозиционность по отношению к действующей власти в связи с пандемией COVID-19. Политик понимает, с какими вызовами сталкивается власть из-за коронавируса и поэтому выразила поддержку правительству и президенту.