Балабан: Команда Кернеса без него проигрывает, поэтому вся информация о состоянии здоровья мэра засекречена

Ростислав Балабан 112 Украина

Команда мэра Харькова Геннадия Кернеса без него проигрывает, поэтому вся информация о состоянии здоровья мэра засекречена. Об этом заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан в эфире телеканала "112 Украина".

"В Харькове разворачивается специфическая история, связанная с тем, что один из лидеров предвыборной кампании, Геннадий Кернес, находится в тяжелом состоянии - это подтвердили и мои источники в Минздраве, и отсутствие информации. Потому что кандидаты, которые по другим спискам болеют, они ведут трансляции, дают интервью и так далее. Кернеса перевели в клинику "Шарите" и никакой информации нет. Информацию о нем распространяют его заместители или люди, которые ведут его список, это господин Терехов", – сказал он.

Балабан подчеркнул, что команде, которая идет за Кернесом, это нужно для того, чтобы выиграть выборы.

"Ибо без Кернеса они проигрывают. Поэтому информация сейчас максимально заморожена и отсутствует для того, чтобы выиграть. Потому что, условно говоря, доверие к Кернесу, если он болен - а мы знаем, что даже перенес инсульт и в тяжелом состоянии - если общество об этом узнает, то все, никаких рейтингов в успешного Харькова, следующего за Кернесом, нет. Поэтому люди, которые идут в списке, там несколько есть человек - Фукс, Журавский, Новак - они хотят зайти под брендом Кернеса, чтобы сохранить схемы, которые произведены, учитывая, что они там более 10 лет в этих процессах работают", – отметил эксперт.