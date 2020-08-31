Бактерии бывают полезные, а бывают вредные: Дубинский отреагировал на заявление Зеленского о "нардепах-микробах"

Александр Дубинский Скриншот видео

Парламентарий добавил, что себя он к "вредным бактериям" не относит

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, назвавшего "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он заявил, что бактерии бывают разными: вредными и полезными.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

В частности, Дубинский отметил, что не совсем понял посыл президента. По мнению парламентария, "вредной бактерией" можно назвать скорее премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство, чем нардепов.

"Во-первых, бактерии бывают разными. Бывают вредные, а бывают полезные. Но дело в том, что бактерии просто так не появляются. Они появляются на плодотворной почве. То есть, где есть какой-то очаг заражения, очаг недовольства и разногласия, там и размножаются бактерии, есть какая-то болезнь", - отметил Дубинский и добавил, что Зеленский, вероятно, говорил о внутрипартийных разногласиях, когда определенные нардепы голосуют не вместе с фракцией, или делают это вразрез с позицией президента.

Вместе с тем Дубинский подчеркнул, что себя он к "вредным бактериям" не относит. Не являются таковыми, по словам члена фракции "Слуга народа", и 99% его коллег.

"А кого имел в виду президент, мне сказать трудно. Хотя у нас были определенные догадки, и я не могу ими поделиться, потому что это наше внутреннее. А себя я считаю наоборот, полезной клеткой в организме, которая уничтожает раковую опухоль, которая приводит к гибели организма", – заявил Дубинский.

В то же время парламентарий подчеркнул, что большего вредителя, чем правительство Шмыгаля, сегодня в Украине нет.

"Я думаю, что речь идет о Кабинете Министров и Шмыгале. Его бактерией трудно назвать, он целый микроорганизм. Я думаю, что речь идет о нем, потому что более негативного влияния на экономику и рейтинг нашей политической силы чем сейчас осуществляет Шмыгаль и его Кабинет Министров, придумать нельзя", – подытожил народный депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве.