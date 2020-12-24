Бабенко: Новый трехнедельный карантин закроет половину ресторанов в Украине

Виталий Бабенко Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Трехнедельный карантин, который хочет ввести Кабинет министров в январе, приведёт к закрытию половины ресторанов страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава Молодежного крыла ОПЗЖ, ресторатор Виталий Бабенко. Он так же подметил, что если первую волну карантина многим предпринимателям удалось пережить благодаря финансовым накоплениям, то еще раз остановить бизнес на столь длительный срок они уже не смогут.

"Когда была первая волна пандемии, которая была ещё весной - у предпринимателей ресторанной сферы ещё была какая-то небольшая финансовая подушка. Сейчас её уже нет. Каждый ресторатор хочет удержать команду, в первую очередь. О прибыли уже даже не идёт речь. Когда ввели глупый "карантин выходного дня" - была уничтожена часть заведений. Ведь основная прибыль приходится именно на выходные дни. Бизнес уничтожается. Это тотальное уничтожение ресторанного бизнеса в Украине. На данный момент, в Донецкой области уже закрылись 30% предпринимателей. Новый трехнедельный карантин приведёт к тому, что закроется 50%. Чтобы перезапустить заново ресторанную сферу - нужна финансовая подушка в 200-300 тысяч гривен. Это, чтобы просто закупить продукцию и открыться. Я не беру в расчёт зарплаты персоналу. Если нужен тотальный карантин - давайте делать тотальный карантин всего, а не выборочно по сферам и как-то помогать бизнесу, как это делается в развитых странах", - заявил Бабенко.