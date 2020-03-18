Авиакомпания SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из Европы

SkyUp ЗИК

Даты, на которые планируются рейсы и про льготные билеты можно узнать на сайтах авиакомпании

Министрество иностранных дел, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявили о начале продажи авиабилетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из некоторых городов Европы, чтобы вернуть оттуда людей, которые застряли из-за коронавируса. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "Европейская правда".

"Авиакомпания SkyUp, которой мы очень благодарны за ее конструктивную позицию, за ее готовность вместе с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы", - сказал Кулеба.

Как отмечается, продажи билетов открыты из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

"Заходите на сайт авиакомпании SkyUp, смотрите на даты, на которые планируются рейсы, покупайте билеты по льготным ценам и возвращайтесь в Украину", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявил, что более трех тысяч украинцев зарегистрировались в дипломатическом представительстве для возвращения домой.