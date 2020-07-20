Авиакатастрофа самолета "МАУ": Во Франции успешно загрузили данные черного ящика

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

Данные уже были переданы в Бюро по расследованию авиационных событий Ирана

Французская сторона успешно загрузили данные черного ящика сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ". Об этом сообщила пресс-служба французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

"Данные CVR (речевого самописца - ред.) с Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752, включая само событие, было успешно загружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вышеуказанные данные уже были переданы в Бюро по расследованию авиационных событий Ирана.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань заявил, что черные ящики с украинского самолета авиакомпании "МАУ", который в январе этого года сбили иранские военные уже доставлены в Париж.

По его словам, утром, 20 июля, они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Министр добавил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал передачу во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации бортовых самописцев со сбитого в январе неподалеку от Тегерана самолета авиакомпании "МАУ" и отметил, что работы по расшифровке могут закончить достаточно быстро.