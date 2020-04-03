Авиакатастрофа самолета "МАУ": Украина до сих пор не получила черные ящики от Ирана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из открытых источников

Главными задачами для МИД является получение черных ящиков

Украинская сторона до сих пор не получила черные ящики с самолета "МАУ", который сбили в Иране 8 января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "РБК-Украина".

Глава МИД подчеркнул, что главными задачами ведомства является получение черных ящиков.

"Ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер два - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран возобновляют сотрудничество по расследованию катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" рейса PS 752, которое было остановлено из-за пандемии COVID-19.