live
Новости » Политика Читати новину українською

Авиакатастрофа самолета "МАУ": Украина до сих пор не получила черные ящики от Ирана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

 из открытых источников

Главными задачами для МИД является получение черных ящиков

Украинская сторона до сих пор не получила черные ящики с самолета "МАУ", который сбили в Иране 8 января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "РБК-Украина".

Глава МИД подчеркнул, что главными задачами ведомства является получение черных ящиков.

"Ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер два - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран возобновляют сотрудничество по расследованию катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" рейса PS 752, которое было остановлено из-за пандемии COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Британии за сутки из-за COVID-19 умерло рекордное количество людей Кража кур, отстрел собак и "Я — Легенда": Как мир сходит с ума от коронавируса Медведчук рассказал о сложностях ввоза в Украину медицинского оборудования и препаратов Никакого вина: В Грузии ввели "сухой закон" из-за COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Усиление мероприятий. Земля для украинцев | Ток-шоу