Авиакатастрофа самолета "МАУ": Украина до сих пор не получила черные ящики от Ирана
Главными задачами для МИД является получение черных ящиков
Украинская сторона до сих пор не получила черные ящики с самолета "МАУ", который сбили в Иране 8 января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "РБК-Украина".
Глава МИД подчеркнул, что главными задачами ведомства является получение черных ящиков.
"Ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер два - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - сказал Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Украина и Иран возобновляют сотрудничество по расследованию катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" рейса PS 752, которое было остановлено из-за пандемии COVID-19.