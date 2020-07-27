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Авиакатастрофа "МАУ": в МИД назвали дату консультаций с Ираном по компенсациям

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Во время переговоров должна быть определена сумма компенсаций

Консультации с представителями Ирана по выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" пройдут в Киеве 29-30 июля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с польским коллегой Яциком Чапутовичем в Варшаве, передает "РБК-Украина".

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29-30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина будет готова перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном, после того, как иранская сторона будет нести ответственность.

Новости по теме: Самолет "МАУ" на момент катастрофы был исправен, – МИД

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

На прошлой неделе французская сторона успешно загрузила данные из черного ящика сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ".

В пятницу, 24 июля, французские специалисты уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета.

Впоследствии, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского самолета "МАУ" свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета".
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