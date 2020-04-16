Авиакатастрофа "МАУ": Пять стран сделали совместное заявление

Катастрофа самолета МАУ в Иране ВВС

Заявление сделали Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Соединенное Королевство

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания продолжат работать для проведения независимого и прозрачного расследования сбитого украинского самолета в Иране. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

"Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752 Международных авиалиний Украины: 176 человек невинно погибли, когда 8 января ракета земля-воздух сбила их самолет в небе над Тегераном, Иран. Мы в дальнейшем мысленно с семьями жертв.

Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает совместно работать, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают дальнейшем", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Авиакатастрофа "МАУ": Кулеба отреагировал на якобы предложение Ирана

Напомним, накануне Иран направил в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране.