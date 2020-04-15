Авиакатастрофа МАУ: Кулеба отреагировал на якобы предложение Ирана

Глава МИД добавил, что Украина работает для получения "черных ящиков"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на сообщения СМИ о "меморандум о взаимопонимании", который Украине якобы предложил подписать Иран. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, Украина продолжает вести переговоры с Ираном относительно катастрофы МАУ, добиваясь выплаты компенсаций семьям жертв и привлечение виновных к ответственности.

"Сообщения СМИ о меморандум Ирана следует воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются", - сказано в сообщении.

Кулеба добавил, что Украина работает для получения "черных ящиков".

Ранее Radio Forda сообщила, что Иран предлагает Украине подписать меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на рассмотрение дела через суд.

Напомним, утром 8 января украинский самолет разбился в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли.

Позже стало известно, что на борту самолета находились двое граждан Украины и 9 членов экипажа – также граждане Украины. В "МАУ" обнародовали их имена. Впоследствии украинская компания "МАУ" обнародовала имена всех пассажиров украинского самолета Boeing 737-800.

Сначала глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опровергал "нелогичные слухи" о том, что украинский авиалайнер, который потерпел крушение под Тегераном, был сбит ракетой.

А утром 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет "МАУ", приняв его за "вражескую цель".

Издание "The New York Times" детально воспроизвело смертельный рейс PS 752 украинского самолета авиакомпании "МАУ", который разбился под Тегераном.