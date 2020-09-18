"Похоже, он свихнулся на своей власти": Аваков о заявлении Лукашенко относительно вмешательства Украины в дела Беларуси

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Министр так отреагировал на заявление Лукашенка о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенка относительно того, что Украина якобы вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - говориться в публикации министра.

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Кроме того, министр подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, а народ каждой страны имеет право "сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств".

"Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - отметил Арсен Аваков.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена усилить государственную границу с Украиной, а также полностью закрыть ее с Польшей и Литвой. Кроме этого, белорусский политик призвал соседние народы "остановить своих безумных политиков".